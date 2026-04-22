Кирилл Бородачёв высказался о соперничестве с родным братом-близнецом на стартах

Кирилл Бородачёв высказался о соперничестве с родным братом-близнецом на стартах
Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в командных соревнованиях российский рапирист Кирилл Бородачёв рассказал о соперничестве со своим братом-близнецом Антоном на соревнованиях. Антон Бородачёв также является серебряным призёром Олимпиады-2020 в командных соревнованиях на рапирах.

«Сегодня не удалось пофехтовать с братом, но в целом, разумеется, эти бои отличаются. Особенные чувства. Он был на трибунах, что-то махал мне во время боя, я на него посматривал периодически.

Поддержка от брата всегда есть, я её чувствую. Что кричу во время боя? Сам не знаю, слова тут мало значения имеют, просто пытаюсь себя немного раскрепостить, расслабить и переключиться. А что кричу конкретно – и сам не скажу», – передаёт слова Бородачёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

