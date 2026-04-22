Серебряный призёр Олимпиады Бородачёв рассказал о подготовке к ЧЕ и ЧМ

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в командных соревнованиях российский рапирист Кирилл Бородачёв рассказал, как проходит подготовка к чемпионату Европы и мировому первенству.

«Эмоций всегда выше крыше после такого поединка, такого турнира. Спасибо моим тренерам. В концовке где-то сказалась усталость, у нас плотный график. Но я выкладывался на максимум, возможно, было видно, как чего-то не хватает, но я старался держаться на тактике, выносливости. Несмотря на погрешности, собой доволен.

У нас хороший выстроенный график, хорошая подготовка к следующим стартам, стараюсь не держать в голове чемпионаты мира и Европы, придёт время – подумаем об этом. Сейчас разберём с тренерами положительные моменты и те аспекты, над которыми надо будет поработать, будем готовиться дальше», – передаёт слова Бородачёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.