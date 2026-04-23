«Всегда тепло к нам относились». Климент Колесников — об иностранных пловцах

Серебряный призёр Олимпиады в Токио российский пловец Климент Колесников поделился мнением об отношении иностранных спортсменов к возвращению россиян на международную арену.

— Вас позвали в Китай, и сразу 12 российских пловцов получили приглашения на этапы «Маре Нострум». А раньше даже визы не давали. Идёт потепление?

— Да, и это хорошо для спортсменов. Все ребята‑иностранцы всегда тепло к нам относились как к пловцам. Мы всегда общались на соревнованиях, на последних международных турнирах. И в Китае я сейчас с ребятами общался — все положительно относятся к тому, чтобы мы соревновались вместе с ними. Потому что в сборной России есть сильные ребята, с которыми интересно конкурировать.

А так получается, что лидеры на каких‑то дистанциях в мире остаются без конкуренции. Им не особо уже интересно так выступать. Да, легче выиграть золото. Но есть чисто спортивный интерес, который разогревает азарт. Он просыпается, и гораздо интереснее так выступать.

С этой точки зрения — очень хорошо, и я рад, что так получается. Тем более у нас уже много ребят, которые долго нигде никогда вообще не выступали в мире. Это будет классно для них — получить наконец‑то этот спортивный опыт. И конкуренция будет выше, и этот антураж, обстановка. Эта варка, которая очень отличается от российских соревнований. Мы тут все друг друга знаем. Всё так приелось. Как домой к себе приходишь. А на международных соревнованиях ты как на праздник попадаешь. Все встречаются. Новые знакомства, общение.

Это классно, я такого жду. Очень надеюсь, что мы поедем и на «Маре Нострум», и на чемпионат Европы, – приводит слова Колесникова «Матч ТВ».