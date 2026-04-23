Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Усэйн Болт назвал бегуна Гоута Гоута огромным талантом

Восьмикратный олимпийский чемпион и обладатель взрослого мирового рекорда на 200 м (19,19 секунды) Усэйн Болт высоко оценил потенциал 18‑летнего австралийца Гоута Гоута. Молодой спринтер в апреле установил юниорский мировой рекорд, преодолев ту же дистанцию за 19,67 секунды.

«В юном возрасте – я и сам через это прошёл – тебя тянет в разные стороны, и ты забываешь о лёгкой атлетике. Надеюсь, у него [Гоута] есть нужные люди, которые направят его и помогут сосредоточиться на лёгкой атлетике, потому что всё остальное никуда не денется. Но если провалишься, тебя забудут.

Помню, что после окончания школы я выходил на соревнования, чувствуя себя на вершине мира, так как побеждал и бегал хорошо. Но потом не выиграл ни одного забега! Знаю, что для него это будет открытием и, надеюсь, не расстроит, а мотивирует работать ещё больше. Думаю, в первый год ты многому учишься и понимаешь, что нужно делать, чтобы стать лучше.

Он огромный талант. Каждый раз, когда выходишь на дорожку, все будут ждать от тебя быстрых секунд, отличного выступления. Надеюсь, рядом с ним есть люди, которые помогут понять, что не каждый день будет удачным», – приводит слова Болта CNN.

