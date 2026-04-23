Адлет Тюлюбаев и Артур Саргсян стали призёрами чемпионата Европы — 2026 по борьбе

Российский борец греко-римского стиля Адлет Тюлюбаев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы – 2026 по борьбе, который проходит в Тиране (Албания) в весовой категории до 82 кг. В финальной схватке россиянин уступил Гурбану Гурбанову из Азербайджана.

Бронзовыми призёрами в этой весовой категории стали венгр Золтан Леваи и представитель Грузии Гела Болквадзе.

Ещё один российский борец Артур Саргсян завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 97 кг. Чемпионом Европы стал болгарин Кирил Милов, серебро в активе венгра Алекса Шоке. Вторым бронзовым призёром в данной весовой категории стал украинец Владлен Козлюк.

