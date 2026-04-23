«Это была история, которую все ждали». Байлз — о выступлении на ОИ-2024

Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике американка Симона Байлз рассказала о своих ощущениях от возвращения на гимнастический помост на Олимпийских играх – 2024 в Париже.

– Возвращение на помост на Олимпиаде в Париже — что оно значило?

– Это было невероятно. Это была история, которую все ждали. Очень благодарна, что смогла вернуться и снова уверенно выступать.

– Лучший момент в Париже?

– Победа в командном финале и дуэль с Ребеккой Андраде в личном многоборье — это было очень напряжённо, но это сделало меня сильнее, – приводит слова Байлз Marca.

На Олимпиаде-2024 Байлз выиграла три золотых медали, став чемпионкой в командных соревнованиях, личном многоборье и опорном прыжке. Также она стала серебряным призёром в вольных упражнениях.