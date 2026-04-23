«Чемпионат» получил премию «Компания года» как лучший бренд медиа

«Чемпионат» получил премию «Компания года» как лучший бренд медиа
22 апреля 2026 года на площадке отеля «Савой» состоялась торжественная церемония вручения ежегодной бизнес-премии «Компания года» – 2025, на которой спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) получил награду в номинации «Лучший бренд медиа».​

Для «Чемпионата» эта награда стала продолжением череды побед. В прошлом году портал отметил 20-летие, получил премию «Спорт и Россия» в номинации «Медиалидер года», а также стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Спортивный Парнас: лучшая спортивная печатная и медиапродукция».

«Для нас награда на этой премии – признание большой работы всей команды. Мы создаём бренд, который каждый день живёт в одном ритме со спортом и его болельщиками. Спасибо организаторам и нашим читателям за доверие. Эта награда вдохновляет нас продолжать развивать «Чемпионат» как главное медиа для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта», – сказал главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин на церемонии награждения.

Среди ключевых проектов 2025 года – интерактивный лендинг «Легенды «Чемпионата», посвящённый 20-летию издания, спецпроект о 20 ключевых спортивных событиях 2005-2025 годов, а также запуск совместно с компанией FORWARD капсульной коллекции повседневной спортивной одежды.​

Ежегодная бизнес-премия «Компания года» – уникальное мероприятие для российского делового сообщества, основанное в 1998 году. Премия призвана отмечать успехи компаний, демонстрируя реальные результаты их деятельности и коммуникаций, которые оцениваются обществом как значимые.

Материалы по теме
Наши пловцы уже удивляют результатами. Ждём побед с флагом и гимном в Париже?
Наши пловцы уже удивляют результатами. Ждём побед с флагом и гимном в Париже?
