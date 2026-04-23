«Чемпионат» получил премию «Компания года» как лучший бренд медиа

22 апреля 2026 года на площадке отеля «Савой» состоялась торжественная церемония вручения ежегодной бизнес-премии «Компания года» – 2025, на которой спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) получил награду в номинации «Лучший бренд медиа».​

Для «Чемпионата» эта награда стала продолжением череды побед. В прошлом году портал отметил 20-летие, получил премию «Спорт и Россия» в номинации «Медиалидер года», а также стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Спортивный Парнас: лучшая спортивная печатная и медиапродукция».

«Для нас награда на этой премии – признание большой работы всей команды. Мы создаём бренд, который каждый день живёт в одном ритме со спортом и его болельщиками. Спасибо организаторам и нашим читателям за доверие. Эта награда вдохновляет нас продолжать развивать «Чемпионат» как главное медиа для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта», – сказал главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин на церемонии награждения.

Среди ключевых проектов 2025 года – интерактивный лендинг «Легенды «Чемпионата», посвящённый 20-летию издания, спецпроект о 20 ключевых спортивных событиях 2005-2025 годов, а также запуск совместно с компанией FORWARD капсульной коллекции повседневной спортивной одежды.​

Ежегодная бизнес-премия «Компания года» – уникальное мероприятие для российского делового сообщества, основанное в 1998 году. Премия призвана отмечать успехи компаний, демонстрируя реальные результаты их деятельности и коммуникаций, которые оцениваются обществом как значимые.