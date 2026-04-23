Симона Байлз рассказала, планирует ли она участвовать в ОИ-2028 в Лос-Анджелесе

Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике американка Симона Байлз рассказала, планирует ли она принимать участие в Олимпийских играх – 2028 в Лос-Анджелесе.

– Планируете ли участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе-2028?

– Пока не знаю, какую роль буду там играть — буду ли соревноваться или просто смотреть с трибун. Но я надеюсь, что буду там, – приводит слова Байлз Marca.

29-летняя Байлз в последний раз принимала участие в международных стартах на Олимпийских играх – 2024 в Париже, где выиграла три золотых медали, став чемпионкой в командных соревнованиях, личном многоборье и опорном прыжке. Также она стала серебряным призёром в вольных упражнениях.

Олимпийские игры – 2028 пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.