«Чемпионат» назвал победителя премии «Спортивная телега»

21 апреля 2026 года спортивный портал «Чемпионат» назвал победителя третьего сезона премии «Спортивная телега». В очередной раз им стал Роман Кузнецов – автор телеграм-канала о спорте «‎Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт».

Ранее прошёл групповой этап премии: из четырёх групп по 10 каналов читатели «Чемпионата» отобрали восемь, посвящённых футболу, автоспорту, фигурному катанию и лёгкой атлетике.

В 2026 году премия «Спортивная телега» впервые прошла при партнёрстве Премии СБК – ключевой награды в спортивной индустрии России. Победитель «Спортивной телеги» был объявлен на церемонии награждения Премии СБК в Казани. Статистическим партнёром премии выступил сервис аналитики TGStat.

Роман Кузнецов, автор канала «‎Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт»: «Огромное спасибо за то, что выбрали победителем премии «‎Спортивная телега», по версии «Чемпионата», на премии СБК. Третий год подряд автоспортивное комьюнити доказывает свою силу и сплочённость. Всем огромное спасибо за ваши голоса!»

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»: «Спортивные блогеры переживают сложные времена. И поэтому мы, «Чемпионат», вместе с СБК, особенно гордимся тем, что поддерживаем их. Блог Романа Кузнецова об автоспорте – это пример, как работать со своей аудиторией и развивать спорт. Поздравляем с заслуженной победой!»

Напомним, в рамках премии редакцией «Чемпионата» был составлен список крупнейших авторских каналов о профессиональном спорте, из которых с помощью эксклюзивной статистики компании TGStat были отобраны 40 номинантов. В итоговый список попали авторские каналы с наилучшими показателями по трём метрикам: охват постов за первые 24 часа в 2025 году, количество уникальных пабликов, упоминавших канал номинанта в течение 2025 года, среднее количество пересылок на один пост в течение 2025 года. Также из числа номинантов исключили тех, у кого аналитиками TGStat были замечены накрутки.

