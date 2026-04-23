В Казани объявили победителей IX Премии СБК

Церемония вручения Премии СБК впервые прошла в столице Татарстана, Казани, в КРК «Пирамида». Она собрала ключевых участников спортивной индустрии: клубы, лиги, федерации, девелоперов, бренды, медиа и технологические компании.

«Чемпионат» ежегодно подводит итоги года в спортивном бизнесе и фиксирует сильнейшие кейсы отрасли. В 2026 году в центре внимания — инфраструктура, события, маркетинг, медиа, работа с болельщиками, технологии и социальные инициативы.

Фото: «Чемпионат»

В этом сезоне на Премию поступило 480 заявок — проекты, объекты и решения со всей страны, которые прошли отбор, сформировали шорт-лист и вышли в финал.

Открыли церемонию продюсер Премии СБК, директор по развитию СБК Александра Савраева, старший партнёр холдинга СБК Елена Савраева и министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. А провели награждение комик и музыкант Айдар Гараев и бывший регбист сборной России, телеведущий Василий Артемьев.

Победители IX Премии СБК:

SMM года
ФК «Спартак» (Москва);

Креатив года
«Император едет в Третий Рим» – концепция Премии РБ;

Медиапроект года
Документальный сериал «Шанхайские Драконы: никаких оправданий»;

Спортивная телега
Роман Кузнецов, канал Simply Formula;

СпортТех года
Manager360;

Спонсорская интеграция года (бюджет до 3 млн рублей)
Золотой мяч Лиги PARI;

Спонсорская интеграция года (бюджет от 3 млн рублей)
Гала-матч ПФК ЦСКА и «Фонбет»;

Лучший спортивный бренд
Okko;

Matchday года
8 Марта – ФК «Спартак» (Москва);

Событие года (бюджет до 15 млн рублей)
Трибьют легенде: матч славы Никиты Симоняна;

Событие года (бюджет от 15 млн рублей)
«Матч года. Все звезды хоккея»;

Спортивно-массовое мероприятие года
Казанский марафон;

Площадка года
RCC Gym (Екатеринбург);

Спортобъект года
Дворец Ирины Винер (Москва);

Арена года
«УГМК Арена» (Екатеринбург);

Лучший девелопмент спортивной инфраструктуры
Многофункциональный комплекс «Олимпийский» (Москва);

Спортивный кластер года
Квартал «Архангел Михаил» (Екатеринбург);

Спортивный регион года
Республика Татарстан;

Социальный проект года
«Я тебя понимаю!» – ХК «Лада»;

Лига Добра × Социальный эффект в спорте
«Футбольные мамы»;

Лучший проект для будущих чемпионов
Хоккейная академия «Авангард»;

«Невоспетые герои»
Команда стадиона «Ак Барс Арена»;

Менеджер года
Герман Чистяков, генеральный директор ХК «Авангард»;

Лучший проект по взаимодействию с болельщиками
Гаражная распродажа ФК «Зенит»;

Лучший проект по работе с детской аудиторией
«Звонок на футбол» – ФК «Спартак» (Москва);

Лучший мерч-дроп года
Коллекция Фонбет Недели звезд хоккея КХЛ – Atributika&Club;

Спортивная федерация года
Федерация хоккея России.

Также прямо со сцены Александра Савраева и министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Раппопорт объявили, что церемония награждения X Премии СБК пройдёт в 2027 году в Екатеринбурге.

