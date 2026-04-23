В Казани объявили победителей IX Премии СБК

Церемония вручения Премии СБК впервые прошла в столице Татарстана, Казани, в КРК «Пирамида». Она собрала ключевых участников спортивной индустрии: клубы, лиги, федерации, девелоперов, бренды, медиа и технологические компании.
«Чемпионат» ежегодно подводит итоги года в спортивном бизнесе и фиксирует сильнейшие кейсы отрасли. В 2026 году в центре внимания — инфраструктура, события, маркетинг, медиа, работа с болельщиками, технологии и социальные инициативы.
В этом сезоне на Премию поступило 480 заявок — проекты, объекты и решения со всей страны, которые прошли отбор, сформировали шорт-лист и вышли в финал.
Открыли церемонию продюсер Премии СБК, директор по развитию СБК Александра Савраева, старший партнёр холдинга СБК Елена Савраева и министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. А провели награждение комик и музыкант Айдар Гараев и бывший регбист сборной России, телеведущий Василий Артемьев.
Победители IX Премии СБК:
SMM года
ФК «Спартак» (Москва);
Креатив года
«Император едет в Третий Рим» – концепция Премии РБ;
Медиапроект года
Документальный сериал «Шанхайские Драконы: никаких оправданий»;
Спортивная телега
Роман Кузнецов, канал Simply Formula;
СпортТех года
Manager360;
Спонсорская интеграция года (бюджет до 3 млн рублей)
Золотой мяч Лиги PARI;
Спонсорская интеграция года (бюджет от 3 млн рублей)
Гала-матч ПФК ЦСКА и «Фонбет»;
Лучший спортивный бренд
Okko;
Matchday года
8 Марта – ФК «Спартак» (Москва);
Событие года (бюджет до 15 млн рублей)
Трибьют легенде: матч славы Никиты Симоняна;
Событие года (бюджет от 15 млн рублей)
«Матч года. Все звезды хоккея»;
Спортивно-массовое мероприятие года
Казанский марафон;
Площадка года
RCC Gym (Екатеринбург);
Спортобъект года
Дворец Ирины Винер (Москва);
Арена года
«УГМК Арена» (Екатеринбург);
Лучший девелопмент спортивной инфраструктуры
Многофункциональный комплекс «Олимпийский» (Москва);
Спортивный кластер года
Квартал «Архангел Михаил» (Екатеринбург);
Спортивный регион года
Республика Татарстан;
Социальный проект года
«Я тебя понимаю!» – ХК «Лада»;
Лига Добра × Социальный эффект в спорте
«Футбольные мамы»;
Лучший проект для будущих чемпионов
Хоккейная академия «Авангард»;
«Невоспетые герои»
Команда стадиона «Ак Барс Арена»;
Менеджер года
Герман Чистяков, генеральный директор ХК «Авангард»;
Лучший проект по взаимодействию с болельщиками
Гаражная распродажа ФК «Зенит»;
Лучший проект по работе с детской аудиторией
«Звонок на футбол» – ФК «Спартак» (Москва);
Лучший мерч-дроп года
Коллекция Фонбет Недели звезд хоккея КХЛ – Atributika&Club;
Спортивная федерация года
Федерация хоккея России.
Также прямо со сцены Александра Савраева и министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Раппопорт объявили, что церемония награждения X Премии СБК пройдёт в 2027 году в Екатеринбурге.