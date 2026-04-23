В Казани объявили победителей IX Премии СБК

Церемония вручения Премии СБК впервые прошла в столице Татарстана, Казани, в КРК «Пирамида». Она собрала ключевых участников спортивной индустрии: клубы, лиги, федерации, девелоперов, бренды, медиа и технологические компании.

«Чемпионат» ежегодно подводит итоги года в спортивном бизнесе и фиксирует сильнейшие кейсы отрасли. В 2026 году в центре внимания — инфраструктура, события, маркетинг, медиа, работа с болельщиками, технологии и социальные инициативы.

В этом сезоне на Премию поступило 480 заявок — проекты, объекты и решения со всей страны, которые прошли отбор, сформировали шорт-лист и вышли в финал.

Открыли церемонию продюсер Премии СБК, директор по развитию СБК Александра Савраева, старший партнёр холдинга СБК Елена Савраева и министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. А провели награждение комик и музыкант Айдар Гараев и бывший регбист сборной России, телеведущий Василий Артемьев.

Победители IX Премии СБК:

SMM года

ФК «Спартак» (Москва);

Креатив года

«Император едет в Третий Рим» – концепция Премии РБ;

Медиапроект года

Документальный сериал «Шанхайские Драконы: никаких оправданий»;

Спортивная телега

Роман Кузнецов, канал Simply Formula;

СпортТех года

Manager360;

Спонсорская интеграция года (бюджет до 3 млн рублей)

Золотой мяч Лиги PARI;

Спонсорская интеграция года (бюджет от 3 млн рублей)

Гала-матч ПФК ЦСКА и «Фонбет»;

Лучший спортивный бренд

Okko;

Matchday года

8 Марта – ФК «Спартак» (Москва);

Событие года (бюджет до 15 млн рублей)

Трибьют легенде: матч славы Никиты Симоняна;

Событие года (бюджет от 15 млн рублей)

«Матч года. Все звезды хоккея»;

Спортивно-массовое мероприятие года

Казанский марафон;

Площадка года

RCC Gym (Екатеринбург);

Спортобъект года

Дворец Ирины Винер (Москва);

Арена года

«УГМК Арена» (Екатеринбург);

Лучший девелопмент спортивной инфраструктуры

Многофункциональный комплекс «Олимпийский» (Москва);

Спортивный кластер года

Квартал «Архангел Михаил» (Екатеринбург);

Спортивный регион года

Республика Татарстан;

Социальный проект года

«Я тебя понимаю!» – ХК «Лада»;

Лига Добра × Социальный эффект в спорте

«Футбольные мамы»;

Лучший проект для будущих чемпионов

Хоккейная академия «Авангард»;

«Невоспетые герои»

Команда стадиона «Ак Барс Арена»;

Менеджер года

Герман Чистяков, генеральный директор ХК «Авангард»;

Лучший проект по взаимодействию с болельщиками

Гаражная распродажа ФК «Зенит»;

Лучший проект по работе с детской аудиторией

«Звонок на футбол» – ФК «Спартак» (Москва);

Лучший мерч-дроп года

Коллекция Фонбет Недели звезд хоккея КХЛ – Atributika&Club;

Спортивная федерация года

Федерация хоккея России.

Также прямо со сцены Александра Савраева и министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Раппопорт объявили, что церемония награждения X Премии СБК пройдёт в 2027 году в Екатеринбурге.