Российские ватерполистки разгромили ЮАР и вышли в четвертьфинал дивизиона B Кубка мира

Женская сборная России по водному поло одержала уверенную победу над командой ЮАР в рамках квалификационного раунда дивизиона B Кубка мира – 2026. Соревнования проходят на Мальте с 21 по 26 апреля.

Матч России с ЮАР завершился со счётом 27:5 в пользу отечественных ватерполисток. Ранее подопечные Сергея Маркоча одержали победы над командами Аргентины (33:11) и Германии (26:4).

Данные результаты позволили команде России выйти в четвертьфинал соревнований (пройдёт 24 апреля). Отметим, что россиянки выступают во втором дивизионе КМ из отсутствия рейтинговых очков.

Для женской сборной России это первый турнир под эгидой World Aquatics после отстранения от международных соревнований в 2022 году. Российские ватерполистки выступают на Кубке мира с флагом и гимном.

