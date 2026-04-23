17-летняя российская тяжелоатлетка Кузьминова завоевала серебро чемпионата Европы — 2026

17-летняя российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы – 2026, который проходит в Батуми (Грузия).

Кузьминова, выступающая в весовой категории до 77 кг, подняла штангу весом 112 в рывке и 132 кг в толчке, набрав в сумме двоеборья 244 кг. Победительницей соревнований стала Яннетте Юлисойни из Финляндии (247 кг в сумме), тройку лучших замкнула украинка Ирина Домбровская (243 кг).

Отметим, что в данной весовой категории также выступала двукратная чемпионка Европы из России Анастасия Романова, она заняла четвёртое место (239 кг в сумме).

На ЧЕ-2026 от России выступят 16 тяжелоатлетов (по восемь мужчин и женщин), все — в нейтральном статусе. Соревнования продлятся до 26 апреля.