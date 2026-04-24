Результаты первого раунда ЧМ-2026 по снукеру

Первый раунд чемпионата мира по снукеру — 2026 завершился в театре «Крусибл» в Шеффилде (Англия). В этом раунде определились участники следующих этапов турнира.

Единственным, кто прошёл в 1/8 финала из квалификации, стал Хоссейн Вафаей (Иран) обыгравший Сы Цзяхуэя (Китай) со счётом 10:3

Действующий чемпион мира Чжао Синьтун (Китай) прошёл дальше, как и лидер мирового рейтинга Джадд Трамп (Англия).

Самые уверенные победы (10:2) одержали Ронни О’Салливан (Англия), Марк Селби (Англия), У Ицзэ (Китай).

Чжао Синьтун (Китай) – Лиам Хайфилд (Англия) – 10:7;

Дин Цзюньхуэй (Китай) – Дэвид Гилберт (Англия) – 10:5;

Сяо Годун (Китай) – Чжоу Юэлун (Китай) – 10:6;

Шон Мёрфи (Англия) – Фань Чжэнъи (Китай) – 10:9;

Джон Хиггинс (Шотландия) – Али Картер (Англия) – 10:7;

Ронни О’Салливан (Англия) – Хэ Гоцян (Китай) – 10:2;

Крис Вейклин (Англия) – Лиам Пуллен (Англия) – 10:6;

Нил Робертсон (Австралия) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 10:6;

Кайрен Уилсон (Англия) – Стэн Муди (Англия) – 10:7;

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Чжан Аньда (Китай) – 10:6;

Барри Хокинс (Англия) – Мэттью Стивенс (Уэльс) – 10:4;

Марк Уильямс (Уэльс) – Антони Ковальски (Польша) – 10:4;

Марк Селби (Англия) – Джек Джонс (Уэльс) – 10:2;

У Ицзэ (Китай) – Лэй Пэйфань (Китай) – 10:2;

Сы Цзяхуэй (Китай) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 3:10;

Джадд Трамп (Англия) – Гэри Уилсон (Англия) – 10:5.