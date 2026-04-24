В третий раз в истории ЧМ по снукеру первый раунд прошли 15 сеяных игроков из 16

Первый раунд чемпионата мира по снукеру — 2026 завершился в театре «Крусибл» в Шеффилде (Англия).

Согласно регламенту, в парах 1/16 финала ЧМ друг с другом встречаются 16 сеяных игроков (чемпион мира и 15 сильнейших в мировом рейтинге) и 16 снукеристов, прошедших квалификацию перед основным турниром.

Ни разу с 1982 года, когда турнир обрёл ныне действующий формат, все 16 сеяных игроков не проходили дальше.

15 сеяных из 16 одерживали победы и проходили в 1/8 финала лишь три раза в истории. В 1983 году единственным игроком, уступившим сопернику из квалификации, стал Джимми Уайт (Англия), проигравший Тони Мео (Англия). В 1993-м проиграл Ален Робиду (Канада), уступивший Дугу Маунтджою (Уэльс). А в 2026-м Сы Цзяхуэй (Китай) проиграл Хоссейну Вафаею (Иран).