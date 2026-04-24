Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира — 2026 по снукеру
Первый раунд чемпионата мира по снукеру — 2026 завершился в театре «Крусибл» в Шеффилде (Англия). Стали известны все пары 1/8 финала турнира.
Чжао Синьтун (Китай) – Дин Цзюньхуэй (Китай);
Сяо Годун (Китай) – Шон Мёрфи (Англия);
Джон Хиггинс (Шотландия) – Ронни О’Салливан (Англия);
Крис Вейклин (Англия) – Нил Робертсон (Австралия);
Кайрен Уилсон (Англия) – Марк Аллен (Северная Ирландия);
Барри Хокинс (Англия) – Марк Уильямс (Уэльс);
Марк Селби (Англия) – У Ицзэ (Китай);
Хоссейн Вафаей (Иран) – Джадд Трамп (Англия).
Примечательно, что только в третий раз в истории ЧМ по снукеру первый раунд прошли 15 сеяных игроков из 16.
Чемпионат мира по снукеру завершится в понедельник, 4 мая.
