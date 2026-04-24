Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Риза Кайялп стал самым титулованным борцом греко-римского стиля в Европе

Турецкий борец греко-римского стиля Риза Кайялп выиграл 13-е золото чемпионата Европы в своей профессиональной карьере. На турнире в Тиране (Албания) в финале весовой категории до 130 кг он оказался сильнее Дариуша Витека (Венгрия).

Таким образом, Кайялп стал самым титулованным классиком в Европе, одержав наибольшее число побед в финалах европейского чемпионата. Представитель Турции побеждал на ЧЕ в 2010, 2012-2014, 2016-2019, 2021-2023 и 2026 годах.

В активе спортсмена также серебро (Рио-2016) и две бронзы (Лондон-2012 и Токио-2020) Олимпийских игр. Он является пятикратным чемпионом мира (2011, 2015, 2017, 2019 и 2022).

Материалы по теме
Садулаев возвращается в Европу! Всё о главном борцовском турнире этой весны
Садулаев возвращается в Европу! Всё о главном борцовском турнире этой весны
