Журова: Путин даёт возможность — ехать в нейтральном статусе или нет

Комментарии

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что президент России Владимир Путин продемонстрировал иностранным коллегам пример уважительного отношения к спортсменам — он предоставил им право самостоятельно решать, выступать ли в нейтральном статусе.

«Наш президент с самого начала говорил, что это неприемлемо — смешивать спорт и политику. От общества звучали такие посылы, которые подогревались международными чиновниками, чтобы именно президент Российской Федерации, как и другие президенты из других стран, своим спортсменам запрещал ехать на соревнования. Владимир Владимирович подал серьёзный пример, как бы его ни вынуждали запретить нашим спортсменам ехать на соревнования без флага и гимна, он не пошёл по этому пути. Сразу сказал, что уважает спортсменов и даёт им возможность самим принять решение — ехать на соревнования в нейтральном статусе или нет», — приводит слова Журовой «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Владимир Путин поздравил российских боксёров с государственными наградами
