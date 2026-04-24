Журова: у ряда людей остаётся желание нас отстранять

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что некоторые государства не желают возвращения российских атлетов на международную арену, опасаясь сильной конкуренции.

«Дело не только в МОК, он может только рекомендовать. Федерации сами принимают решение. Но при этом многие говорят одно — полноценное возвращение только после завершения СВО. Это ставят условием. Но мы видим, что сейчас начинают наши спортсмены возвращаться, с флагом и гимном. И тут же начинают придумывать какие-то допинговые расследования — у ряда людей остаётся желание нас отстранять. Они просто не хотят сильного соперника, привыкли без нас. Понятно, что честных нормальных иностранных спортсменов такие вещи не устраивают, а их руководителей устраивают. Меньше россиян — больше медалей для себя», — приводит слова Журовой ТАСС.