Абдулрашид Садулаев одержал первую с 2020 года победу на чемпионате Европы по борьбе

Двукратный олимпийский чемпион, российский вольник Абдулрашид Садулаев одержал первую с 2020 года победу на чемпионате Европы по борьбе. Он не выступал на европейском первенстве шесть лет из-за отстранения.

Сегодня, 24 апреля, Садулаев стартовал с победы на ЧЕ-2026 в Албании в весовой категории до 97 кг. В квалификации со счётом 10:0 он одолел соперника из Австрии Бенджамина Грейла. В 1/4 финала ему предстоит выйти на ковёр против Раду Лефтера (Молдавия).

В активе Абдулрашида Садулаева четыре золота ЧЕ, которые были завоёваны в 2014, 2018, 2019 и 2020 годах. Он также является шестикратным чемпионом мира.

