Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пять российских вольников вышли в полуфиналы чемпионата Европы по борьбе — 2026

Пять российских вольников вышли в полуфиналы чемпионата Европы по борьбе — 2026
Давид Баев
Комментарии

Сегодня, 24 апреля, в Тиране (Албания) начался чемпионат Европы по спортивной борьбе — 2026 для представителей вольного стиля. Все российские спортсмены, которые вышли на ковёр в утренней сессии, прошли в полуфинал соревнований. Всего в активе отечественных вольников за квалификацию и 1/4 финала турнира 80 набранных очков, тогда как соперники смогли заработать пять очков. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с соперниками россиян в полуфиналах, которые начнутся в 17:45 мск.

Вольная борьба. Чемпионат Европы — 2026, Тирана (Албания). Состав полуфинальных пар:

до 57 кг: Муса Мехтиханов (Россия) — Манвел Хндрцян (Армения);
до 65 кг: Башир Магомедов (Россия) — Вазген Теванян (Армения);
до 70 кг: Давид Баев (Россия) — Алексей Борута (Украина);
до 79 кг: Ахмед Усманов (Россия) — Зелимхан Хаджиев (Франция);
до 97 кг: Абдулрашид Садулаев (Россия) — Ахмед Магамаев (Болгария).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android