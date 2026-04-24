Пять российских вольников вышли в полуфиналы чемпионата Европы по борьбе — 2026

Сегодня, 24 апреля, в Тиране (Албания) начался чемпионат Европы по спортивной борьбе — 2026 для представителей вольного стиля. Все российские спортсмены, которые вышли на ковёр в утренней сессии, прошли в полуфинал соревнований. Всего в активе отечественных вольников за квалификацию и 1/4 финала турнира 80 набранных очков, тогда как соперники смогли заработать пять очков. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с соперниками россиян в полуфиналах, которые начнутся в 17:45 мск.

Вольная борьба. Чемпионат Европы — 2026, Тирана (Албания). Состав полуфинальных пар:

до 57 кг: Муса Мехтиханов (Россия) — Манвел Хндрцян (Армения);

до 65 кг: Башир Магомедов (Россия) — Вазген Теванян (Армения);

до 70 кг: Давид Баев (Россия) — Алексей Борута (Украина);

до 79 кг: Ахмед Усманов (Россия) — Зелимхан Хаджиев (Франция);

до 97 кг: Абдулрашид Садулаев (Россия) — Ахмед Магамаев (Болгария).