Дубов обыграл Синдарова, а Непомнящий вернулся в борьбу в онлайн-турнире по шахматам

Российские гроссмейстеры Ян Непомнящий и Даниил Дубов сохранили шансы на победу в онлайн‑турнире Chess.com и продолжат борьбу во втором раунде сетки проигравших.

На первом этапе соревнований Непомнящий выступил в 1/8 финала верхней сетки, где уступил поляку Ян‑Кшиштофу Дуде со счётом 1:3. Однако он смог отыграться в первом раунде нижней сетки, одержав победу над индийским шахматистом Арджуном Эригайси (2:1). Во втором раунде нижней сетки Непомнящему предстоит встреча с узбекистанцем Нодирбеком Абдусатторовым.

Даниил Дубов в 1/8 финала одержал уверенную победу над Жавохиром Синдаровым из Узбекистана — участником предстоящего матча за мировую шахматную корону (3:0). Тем не менее в четвертьфинале российский шахматист потерпел поражение от индийца Нихала Сарина (2:3). Теперь Дубов встретится с Пранешем М из Индии.

Турнир с контролем времени «10+0» завершится 26 апреля. Три лучших участника получат путёвки на Кубок мира по киберспорту. Призовой фонд соревнований составляет $ 250 тыс.