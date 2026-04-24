Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянки вышли в полуфинал Кубка мира по водному поло

Комментарии

Российские ватерполистки, выступающие на Кубке мира во втором дивизионе, вышли в полуфинальную стадию турнира. В четвертьфинале россиянки обыграли сборную Бразилии со счётом 22:5.

Ранее сборная России одержала победы над сборными ЮАР (27:5), Аргентины (33:11) и Германии (26:4). Следующий матч российская команда проведёт с победителем встречи между Канадой и Великобританией.

Отметим, что россиянки выступают во втором дивизионе КМ из отсутствия рейтинговых очков.

Для женской сборной России это первый турнир под эгидой World Aquatics после отстранения от международных соревнований в 2022 году. Российские ватерполистки выступают на Кубке мира с флагом и гимном. Соревнования проходят на Мальте с 21 по 26 апреля.

Материалы по теме
Кто в нашем плавании будет побеждать с флагом? Вспоминаем главных звёзд сборной России
Кто в нашем плавании будет побеждать с флагом? Вспоминаем главных звёзд сборной России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android