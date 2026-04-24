Стартовало народное голосование VI сезона конкурса «Ты в игре»

С 23 по 30 апреля на сайте Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» проходит народное голосование. Любой желающий может отдать свой голос за один из 250 проектов-полуфиналистов, чтобы поддержать людей, развивающих спорт и здоровый образ жизни в нашей стране.

Экспертный совет VI сезона конкурса «Ты в игре» получил в этом году 6133 заявки. 250 проектов из 62 регионов России прошли строгий отбор и вышли в следующий этап. Тематики проектов разнообразны: футбол, единоборства, адаптивный спорт, технологичные решения для соревнований и тренировок, занятия для детей и людей старшего возраста и многое другое.

Народное голосование будет идти до 30 апреля включительно на сайте Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», где можно отдать голос за три понравившихся проекта-полуфиналиста.

Участник, набравший наибольшее количество голосов, получит специальный приз партнёра конкурса — издания «Спорт Бизнес Консалтинг». О проекте-победителе выйдет статья на интернет-площадке и в печатной версии журнала. Это поможет автору инициативы громче заявить о ней на федеральном уровне, обратить на неё внимание партнёров и расширить круг единомышленников.

В VI сезоне конкурса «Ты в игре» все проекты вне зависимости от их географии, масштаба и тематики объединяет одно: они помогают всё большему числу наших соотечественников вести активный образ жизни.

Так, например, Барнаульское АНО «Содружество путешественников Алтая» реализует проект «Спорт и туризм против рака». Участники, прошедшие лечение онкологических заболеваний, получили подготовку в качестве общественных инструкторов и организовали туристические походы, занятия скандинавской ходьбой, лыжные и велопрогулки, а также посещение бассейна для других людей в стадии реабилитации.

Красноярская краевая федерация кинологического спорта реализует проект «Адаптивный кинологический спорт». Занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и взрослых инвалидов по зрению проводятся с участием собак-поводырей и питомцев волонтёров, которые прошли специальную подготовку.

Архангельская региональная федерация регби в рамках проекта «Выходи играть» проводит тренировки по регби и киле для подростков, отбывающих наказание в воспитательных колониях Архангельска и Брянска. Игроки знают, что для участия в турнирах за пределами колонии они не должны нарушать внутренний распорядок. Это служит ребятам хорошей мотивацией к исправлению и условно-досрочному освобождению. Онлайн-сообщество проекта насчитывает более 750 участников, а выпускники продолжают спортивные занятия и после освобождения.

Сейчас полуфиналисты конкурса «Ты в игре» участвуют в образовательном акселераторе, который продлится до 8 мая. Программа, разработанная Российским международным олимпийским университетом, помогает авторам проектов освоить инструменты управления, продвижения, привлечения партнёров и монетизации. Финалом акселератора станет стратегическая сессия, в рамках которой каждый сможет подготовить коммерческое предложение для потенциальных инвесторов.

Участие в народном голосовании позволяет авторам проектов получить поддержку аудитории и повысить узнаваемость. Проголосовать за понравившийся проект можно на сайте «тывигре.рф».

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации по государственной программе «Спорт России». За шесть сезонов конкурса было получено более 27 тысяч заявок.