Садулаев и ещё четыре россиянина вышли в финал чемпионата Европы по борьбе

Сегодня, 24 апреля, в Тиране (Албания) стартовал чемпионат Европы по спортивной борьбе — 2026 для представителей вольного стиля. В финал соревнований вышли пять россиян — Абдулрашид Садулаев, Муса Мехтиханов, Башир Магомедов, Давид Баев и Ахмед Усманов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Вольная борьба. Чемпионат Европы — 2026, Тирана (Албания). Финал:

  • до 57 кг: Муса Мехтиханов (Россия) — Ислам Базарганов (Азербайджан);
  • до 65 кг: Ислам Дудаев (Албания) — Башир Магомедов (Россия);
  • до 70 кг: Александр Гайдарли (Молдавия) — Давид Баев (Россия);
  • до 79 кг: Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь) — Ахмед Усманов (Россия);
  • до 97 кг: Абдулрашид Садулаев (Россия) — Батырбек Цакулов (Словакия).

Чемпионат Европы проходит в Тиране и завершится 26 апреля. Начало финала — в 19:00 мск.

