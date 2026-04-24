Садулаев и ещё четыре россиянина вышли в финал чемпионата Европы по борьбе

Сегодня, 24 апреля, в Тиране (Албания) стартовал чемпионат Европы по спортивной борьбе — 2026 для представителей вольного стиля. В финал соревнований вышли пять россиян — Абдулрашид Садулаев, Муса Мехтиханов, Башир Магомедов, Давид Баев и Ахмед Усманов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Вольная борьба. Чемпионат Европы — 2026, Тирана (Албания). Финал:

до 57 кг: Муса Мехтиханов (Россия) — Ислам Базарганов (Азербайджан);

до 65 кг: Ислам Дудаев (Албания) — Башир Магомедов (Россия);

до 70 кг : Александр Гайдарли (Молдавия) — Давид Баев (Россия);

до 79 кг: Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь) — Ахмед Усманов (Россия);

до 97 кг: Абдулрашид Садулаев (Россия) — Батырбек Цакулов (Словакия).

Чемпионат Европы проходит в Тиране и завершится 26 апреля. Начало финала — в 19:00 мск.