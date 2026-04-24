Синхронистка Майя Гурбанбердиева перешла в бобслей

Многократная чемпионка мира российская синхронистка Майя Гурбанбердиева сменила вид спорта и планирует выступать в бобслее.

«Ещё в юниорском возрасте, когда мы были на сборах, ко мне подошли и спросили — а ты из какого вида спорта? И когда услышали ответ, мне сказали: «Переходи к нам в бобслей, у тебя и комплекция бобслейная». Я сказала: «Давайте пока всё же в синхронном плавании останусь, а потом подумаю». Ну вот 10 лет прошло, и я подумала.

Конечно, на тот момент я была просто ошарашена таким предложением, а сейчас, когда пыталась понять, в каком виде спорта ещё могу себя реализовать, вспомнила про эту историю. Хотя это не единственный вид спорта, который я рассматривала для перехода — задумывалась, например, насчет гребли, но у меня были две операции на плече, так что от этого варианта пришлось отказаться.

Я ещё не навыступалась. По-прежнему остаюсь голодной до соревнований, до побед, хотя понимаю, что после перехода в новый вид спорта до этих самых побед ещё нужно дойти, но я к этому морально готова. Я поставила на кон всё, впрочем, как и всегда. Я всегда в спорте так делала. Это, наверное, не очень хорошо, но я вообще ни о чём не жалею. Всем своим этапам спортивной жизни и спортивной карьеры я очень благодарна.

Готовлюсь к переезду в Краснодар, буду там заниматься с тренером по физподготовке, которого мне подсказал Максим Оселедко. В бобслее нужно иметь взрывную силу, тогда как в синхронном плавании ставка на другое. В том, что касается физики, это два совершенно разных мира, и мне нужно менять подход к подготовке, чтобы перейти в бобслей. Одним днём решила — переезжаю в Краснодар. Квартиру тоже нашла с помощью друга, так что буду обустраиваться», — цитирует Гурбанбердиеву Forbes.