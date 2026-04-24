Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Синхронистка Майя Гурбанбердиева перешла в бобслей

Синхронистка Майя Гурбанбердиева перешла в бобслей
Комментарии

Многократная чемпионка мира российская синхронистка Майя Гурбанбердиева сменила вид спорта и планирует выступать в бобслее.

«Ещё в юниорском возрасте, когда мы были на сборах, ко мне подошли и спросили — а ты из какого вида спорта? И когда услышали ответ, мне сказали: «Переходи к нам в бобслей, у тебя и комплекция бобслейная». Я сказала: «Давайте пока всё же в синхронном плавании останусь, а потом подумаю». Ну вот 10 лет прошло, и я подумала.

Конечно, на тот момент я была просто ошарашена таким предложением, а сейчас, когда пыталась понять, в каком виде спорта ещё могу себя реализовать, вспомнила про эту историю. Хотя это не единственный вид спорта, который я рассматривала для перехода — задумывалась, например, насчет гребли, но у меня были две операции на плече, так что от этого варианта пришлось отказаться.

Я ещё не навыступалась. По-прежнему остаюсь голодной до соревнований, до побед, хотя понимаю, что после перехода в новый вид спорта до этих самых побед ещё нужно дойти, но я к этому морально готова. Я поставила на кон всё, впрочем, как и всегда. Я всегда в спорте так делала. Это, наверное, не очень хорошо, но я вообще ни о чём не жалею. Всем своим этапам спортивной жизни и спортивной карьеры я очень благодарна.

Готовлюсь к переезду в Краснодар, буду там заниматься с тренером по физподготовке, которого мне подсказал Максим Оселедко. В бобслее нужно иметь взрывную силу, тогда как в синхронном плавании ставка на другое. В том, что касается физики, это два совершенно разных мира, и мне нужно менять подход к подготовке, чтобы перейти в бобслей. Одним днём решила — переезжаю в Краснодар. Квартиру тоже нашла с помощью друга, так что буду обустраиваться», — цитирует Гурбанбердиеву Forbes.

Кто в нашем плавании будет побеждать с флагом? Вспоминаем главных звёзд сборной России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android