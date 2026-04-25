Ещё два российских велогонщика получили нейтральный статус

Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус российским велогонщикам Виктории Викторовой и Леону Жидкову, информирует ТАСС.

18-летняя Викторова в июне 2024 года на международном юниорском турнире в Челябинской области заняла второе место, она выступает в маунтинбайке. 21-летний Жидков в апреле 2025 года стал третьим на всероссийских соревнованиях в Черкесске, он также специализируется в маунтинбайке.

UCI в мае 2023 года разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая чемпионаты мира, Кубок мира, Кубок наций, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Беларусью, их национальной федерацией или национальным Олимпийским комитетом.

157 российских спортсменов и 25 представителей персонала (тренеры, врачи, механики) получили нейтральные статусы с июня 2023 года.