«Динамо» Москва впервые в истории выиграло Суперкубок России по регби

Мужской регбийный клуб «Динамо» Москва впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка России. В финале, который прошёл в подмосковном городе Монино, московская команда встретилась со «Стрелой-Ак Барс». Матч завершился со счётом 20:17 (6:8, 14:9) в пользу «Динамо».

Для казанской «Стрелы-Ак Барс» этот финал Суперкубка России стал третьим подряд. В прошлом году команда стала победителем турнира, обыграв в финальном матче красноярский «Енисей-СТМ» со счётом 22-17. В октябре клуб из столицы Татарстана выиграл чемпионат России, одолев московское «Динамо» и выиграв дебютный титул чемпионов страны.