«КПРФ» проиграл «ИрАэро» в матче группового турнира футзальной Суперлиги
Сегодня, 25 апреля, московский мини-футбольный клуб «КПРФ» проиграл «ИрАэро» из Иркутска в матче группового этапа Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 2:4 (1:2).
Бетсити Суперлига . Групповой турнир
25 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
2 : 4
ИрАэро
Иркутск
0:1 Паулиньо – 3' 1:1 Шимбинья – 6' 1:2 Асадов – 8' 1:3 Паулиньо – 24' 2:3 Шимбинья – 33' 2:4 Марков – 40'
Удаления: нет / Катата – 26', Паулиньо – 32'
Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой этап. 25 апреля:
- «КПРФ» Москва — «ИрАэро» Иркутск — 2:4 (1:2)
Голы: 0:1— Паулиньо (Иван Милованов); 1:1— Чавес Шимбинья (Ричард); 1:2 — Янар Асадов; 1:3 — Паулиньо (Денис Родин); 2:3 — Чавес Шимбинья; 2:4 — Михаил Марков (Иван Милованов).
Действующим чемпионом России является «Ухта» из одноимённого города, которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра» (Югорск).
