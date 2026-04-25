«КПРФ» проиграл «ИрАэро» в матче группового турнира футзальной Суперлиги

«КПРФ» проиграл «ИрАэро» в матче группового турнира футзальной Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 25 апреля, московский мини-футбольный клуб «КПРФ» проиграл «ИрАэро» из Иркутска в матче группового этапа Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 2:4 (1:2).

Бетсити Суперлига . Групповой турнир
25 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
2 : 4
ИрАэро
Иркутск
0:1 Паулиньо – 3'     1:1 Шимбинья – 6'     1:2 Асадов – 8'     1:3 Паулиньо – 24'     2:3 Шимбинья – 33'     2:4 Марков – 40'    
Удаления: нет / Катата – 26', Паулиньо – 32'

Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой этап. 25 апреля:

  • «КПРФ» Москва — «ИрАэро» Иркутск — 2:4 (1:2)

Голы: 0:1— Паулиньо (Иван Милованов); 1:1— Чавес Шимбинья (Ричард); 1:2 — Янар Асадов; 1:3 — Паулиньо (Денис Родин); 2:3 — Чавес Шимбинья; 2:4 — Михаил Марков (Иван Милованов).

Действующим чемпионом России является «Ухта» из одноимённого города, которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра» (Югорск).

