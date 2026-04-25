«КПРФ» проиграл «ИрАэро» в матче группового турнира футзальной Суперлиги

Сегодня, 25 апреля, московский мини-футбольный клуб «КПРФ» проиграл «ИрАэро» из Иркутска в матче группового этапа Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 2:4 (1:2).

Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой этап. 25 апреля:

«КПРФ» Москва — «ИрАэро» Иркутск — 2:4 (1:2)

Голы: 0:1— Паулиньо (Иван Милованов); 1:1— Чавес Шимбинья (Ричард); 1:2 — Янар Асадов; 1:3 — Паулиньо (Денис Родин); 2:3 — Чавес Шимбинья; 2:4 — Михаил Марков (Иван Милованов).

Действующим чемпионом России является «Ухта» из одноимённого города, которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра» (Югорск).