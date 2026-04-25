Дегтярёв выложил пост в честь дня рождения Жириновского, почтив его память

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв почтил память многолетнего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского в день его 80‑летия.

«80 лет Жириновскому. Мне посчастливилось 15 лет быть рядом, слушать и учиться у этого выдающегося политика. Спасибо, Владимир Вольфович», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Михаил Дегтярёв вступил в ЛДПР в начале 2000‑х годов и на протяжении 15 лет работал под руководством Жириновского. В 2006–2012 годах был координатором Самарского регионального отделения ЛДПР, в 2011 году избран депутатом Госдумы VI созыва. Позднее написал о Жириновском книгу «Пророк в своём отечестве» и её продолжение «Пророк 2.0».