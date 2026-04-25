«КПРФ» одержал досрочную победу в регулярном чемпионате Суперлиги — 2026

«КПРФ» одержал досрочную победу в регулярном чемпионате Суперлиги — 2026
Московский мини-футбольный клуб «КПРФ» стал победителем регулярного чемпионата Суперлиги – 2026 за тур до финиша. На счету клуба 99 очков в 47 матчах (28 побед, 9 ничьих, 10 поражений).

На втором месте в таблице Суперлиги находится «Ухта» из Ухты с 94 очками в активе (29 побед, 5 ничьих, 13 поражений), замыкает тройку лидеров «Синара» (Екатеринбург) с 93 очками (27 побед, 9 ничьих, 12 поражений).

В заключительном туре регулярного чемпионата Суперлиги КПРФ сыграет с клубом «ИрАэро» из Иркутска, который находится на восьмом место в турнирной таблице. «Ухта» проведёт заключительную встречу с «Торпедо» (Нижний Новгород).

Материалы по теме
Такого старта на чемпионатах мира по снукеру не было 33 года! Ронни приложил к этому руку
Такого старта на чемпионатах мира по снукеру не было 33 года! Ронни приложил к этому руку
