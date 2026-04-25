Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Чеховские медведи» вышли в полуфинал Суперлиги, обыграв «Динамо-Сунгуль»

Сегодня, 25 апреля, состоялся матч 1/4 финала мужского чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги, в котором подмосковный клуб «Чеховские медведи» обыграл команду «Динамо-Сунгуль» в ответном матче. Встреча завершилась со счётом 31:28 (13:10).

Гандбол. Суперлига-2025/2026, 1/4 финала. Ответный матч. Результаты:

  • «Чеховские медведи» Московская область — «Динамо-Сунгуль» Челябинская область — 31:28 (13:10) (Аксюков — 6, К.Котов, А.КОтов, Корнев — по 5; П.Аркатов — 8, Калугин, Коваленко — по 5).

Напомним, первый матч завершился со счётом 28:26 в пользу команды из Снежинска. «Чеховские медведи» завоевали место в полуфинале Суперлиги.

По итогам 1/4 финала сформировались полуфинальные пары:

  • «ЦСКА» — «Пермские медведи»;
  • «Зенит» — «Чеховские медведи».
Материалы по теме
«Чеховские медведи» проиграли «Динамо-Сунгуль» в первом матче 1/4 финала Суперлиги
