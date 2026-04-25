Российские ватерполистки вышли в финал дивизиона В Кубка мира — 2026

Российские ватерполистки, выступающие на Кубке мира во втором дивизионе, вышли в финальную стадию турнира. В полуфинальном матче россиянки были сильнее сборной Канады со счётом 24:6.

Ранее сборная России одержала победы над сборными ЮАР (27:5), Аргентины (33:11) и Германии (26:4). В четвертьфинале россиянки обыграли сборную Бразилии со счётом 22:5. В финале турнира российские ватерполистки сыграют с победителем второго полуфинала, в котором встретятся сборные Китая и Хорватии.

Отметим, что россиянки выступают во втором дивизионе КМ из отсутствия рейтинговых очков.

Для женской сборной России это первый турнир под эгидой World Aquatics после отстранения от международных соревнований в 2022 году. Российские ватерполистки выступают на Кубке мира с флагом и гимном. Соревнования проходят на Мальте с 21 по 26 апреля.