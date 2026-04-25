Россиянин Муса Мехтиханов завоевал серебро на ЧЕ в Албании в весовой категории до 57 кг

Сегодня, 25 апреля, чемпион России 2025 года Муса Мехтиханов завоевал серебро на чемпионате Европы, который проходит в Тиране (Албания). В финале он уступил азербайджанскому спортсмену Исламу Базарганову. Встреча в весовой категории до 57 кг завершилась поражением россиянина со счётом 6:8.

Вольная борьба. Чемпионат Европы — 2026, Тирана (Албания). Финал в весовой категории до 57 кг:

Муса Мехтиханов (Россия) — Ислам Базарганов (Азербайджан) — 6:8.

Далее выступят ещё четыре россиянина — Башир Магомедов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг).

Чемпионат Европы продлится до 26 апреля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под флагом Объединённого мира борьбы.