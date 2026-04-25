Российский борец Башир Магомедов стал чемпионом Европы

Российский борец вольного стиля Башир Магомедов завоевал золото на чемпионате Европы, который проходит в Тиране (Албания). В финале в весовой категории до 65 кг он одержал досрочную победу над экс-россиянином, который ныне представляет Албанию, Исламом Дудаевым со счётом 10:0.

Вольная борьба. Чемпионат Европы — 2026, Тирана (Албания). Финал в весовой категории до 65 кг:

Ислам Дудаев (Албания) — Башир Магомедов (Россия) — 0:10.

Ранее серебряную медаль завоевал Муса Мехтиханов. Он уступил азербайджанскому спортсмену Исламу Базарганову.

Чемпионат Европы продлится до 26 апреля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под флагом Объединённого мира борьбы.