Российский борец Башир Магомедов стал чемпионом Европы

Комментарии

Российский борец вольного стиля Башир Магомедов завоевал золото на чемпионате Европы, который проходит в Тиране (Албания). В финале в весовой категории до 65 кг он одержал досрочную победу над экс-россиянином, который ныне представляет Албанию, Исламом Дудаевым со счётом 10:0.

Вольная борьба. Чемпионат Европы — 2026, Тирана (Албания). Финал в весовой категории до 65 кг:

  • Ислам Дудаев (Албания) — Башир Магомедов (Россия) — 0:10.

Ранее серебряную медаль завоевал Муса Мехтиханов. Он уступил азербайджанскому спортсмену Исламу Базарганову.

Чемпионат Европы продлится до 26 апреля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под флагом Объединённого мира борьбы.

Россиянин Муса Мехтиханов завоевал серебро на ЧЕ в Албании в весовой категории до 57 кг
