Россиянин Давид Баев стал двукратным чемпионом Европы по вольной борьбе в весе до 70 кг

Российский борец чемпион мира и Европы Давид Баев завоевал золото на чемпионате Европы, который проходит в Тиране (Албания). В финале весовой категории до 70 кг он оказался сильнее Александра Гайдарли из Молдавии со счётом 2:1.

Вольная борьба. Чемпионат Европы — 2026, Тирана (Албания). Финал в весовой категории до 70 кг:

  • Александр Гайдарли (Молдавия) — Давид Баев (Россия) — 1:2.

Ранее золото завоевал Башир Магомедов в весовой категории до 65 кг, Муса Мехтиханов стал серебряным призёром в категории до 57 кг.

Чемпионат Европы продлится до 26 апреля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под флагом Объединённого мира борьбы.

