Россиянин Ахмед Усманов стал трёхкратным чемпионом Европы

Россиянин Ахмед Усманов стал трёхкратным чемпионом Европы
Обладатель Кубка мира 2020 года, российский борец вольного стиля Ахмед Усманов стал трёхкратным чемпионом Европы. Сегодня, 25 апреля, в финале в весовой категории до 79 кг он победил представителя Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова со счётом 4:2.

Вольная борьба. Чемпионат Европы — 2026, Тирана (Албания). Финал в весовой категории до 79 кг:

  • Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь) — Ахмед Усманов (Россия) — 2:4.

Ранее золото завоевал Башир Магомедов в весовой категории до 65 кг, а Давид Баев в категории до 70 кг, Муса Мехтиханов стал серебряным призёром.

Чемпионат Европы продлится до 26 апреля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под флагом Объединённого мира борьбы.

Материалы по теме
Россиянин Давид Баев стал двукратным чемпионом Европы по вольной борьбе в весе до 70 кг
Комментарии
