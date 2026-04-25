Россиянин Ахмед Усманов стал трёхкратным чемпионом Европы

Обладатель Кубка мира 2020 года, российский борец вольного стиля Ахмед Усманов стал трёхкратным чемпионом Европы. Сегодня, 25 апреля, в финале в весовой категории до 79 кг он победил представителя Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова со счётом 4:2.

Вольная борьба. Чемпионат Европы — 2026, Тирана (Албания). Финал в весовой категории до 79 кг:

Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь) — Ахмед Усманов (Россия) — 2:4.

Ранее золото завоевал Башир Магомедов в весовой категории до 65 кг, а Давид Баев в категории до 70 кг, Муса Мехтиханов стал серебряным призёром.

Чемпионат Европы продлится до 26 апреля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под флагом Объединённого мира борьбы.