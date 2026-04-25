Абдулрашид Садулаев завоевал золото на чемпионате Европы в Албании

Двукратный олимпийский чемпион российский вольник Абдулрашид Садулаев завоевал золото на чемпионате Европы, который проходит в Тиране (Албания). В финале он победил представителя Словакии Батырбека Цакулова со счётом 14:3.

Отметим, что Садулаев не выступал на европейском первенстве шесть лет из-за отстранения. Ранее россиянин уже выигрывал награду высшей пробелы на ЧЕ в 2014, 2018, 2019 и 2020 годах.

Ранее золото завоевали Башир Магомедов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг). Муса Мехтиханов стал серебряным призёром.

Чемпионат Европы продлится до 26 апреля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под флагом Объединённого мира борьбы.