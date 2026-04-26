Садулаев — о победе на ЧЕ-2026: был голоден до международных соревнований

Двукратный олимпийский чемпион российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев поделился эмоциями после победы на чемпионате Европы — 2026, признавшись, что соскучился по международным стартам. Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг.

«До этого турнира в последний раз я выступал на чемпионате Европы шесть лет назад в Риме. Конечно, соскучился по международным соревнованиям, по этой атмосфере. Слава богу, что получилось. Я был больше мотивирован в этот раз. Был голоден до международных соревнований. Сегодня я был чуть лучше готов», – приводит слова Садулаева ТАСС.

Отметим, что Садулаев не выступал на европейском первенстве шесть лет из-за отстранения. Ранее россиянин уже выигрывал награду высшей пробы на ЧЕ в 2014, 2018, 2019 и 2020 годах.