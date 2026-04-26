Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Садулаев: нужно было почувствовать ковёр и завоевать медаль для нашей страны

Садулаев: нужно было почувствовать ковёр и завоевать медаль для нашей страны
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион российский вольник Абдулрашид Садулаев рассказал, насколько для него было важно завоевать медаль чемпионата Европы – 2026 для России. Садулаев стал чемпионом Европы в весовой категории до 97 кг.

«Слежу за международными соперниками, до них тоже доберусь. Мне интереснее чемпионат мира и Олимпиада. Но нужно было почувствовать ковёр и завоевать медаль для нашей страны», – приводит слова Садулаева ТАСС.

Отметим, что Садулаев не выступал на европейском первенстве шесть лет из-за отстранения. Ранее россиянин уже выигрывал награду высшей пробы на ЧЕ в 2014, 2018, 2019 и 2020 годах.

Чемпионат Европы – 2026 по борьбе проходит в Тиране (Албания) с 20 по 26 апреля.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android