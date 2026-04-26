Кениец Корир и эфиопка Мелезе выиграли Московский полумарафон — 2026

Кениец Овен Корир и эфиопка Цеге Мелезе одержали победу на дистанции 21,1 км в рамках Московского полумарафона — 2026. Корир преодолел дистанцию за 59 минут и 35 секунд, опередив соотечественника Джеффри Кипкембоя, занявшего второе место (1:01.48). Бронзовую медаль завоевал россиянин Ринас Ахмадеев (1:02.10).

Среди женщин лучшей стала Цеге Мелезе с результатом 1 час 9 минут 3 секунды. В тройку призёров также вошли кенийские бегуньи Люси Нтенья (1:11.22) и Дэйзи Джемутай (1:12.03). Лучшая из российских участниц, Анна Мокина, финишировала четвёртой, показав время 1:12.26.

В субботу в рамках того же полумарафона прошёл забег на 5 км. У мужчин победителем стал россиянин Евгений Волков (14.54), у женщин — россиянка Лилия Мендаева (15.50).