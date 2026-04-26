Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мамиашвили: присутствие Садулаева на ЧЕ — дополнительный стимул для молодых борцов

Комментарии

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал победу Абдулрашида Садулаева на чемпионате Европы — 2026 в Тиране.

«Для любого спортсмена чемпионат Европы – это серьёзнейший этап. Он пятый раз выиграл чемпионат Европы. А это особый случай, потому что в команде есть совсем юные дебютанты, например, наш блестящий Башир Магомедов, дай бог ему здоровья. Он в прекрасном стиле победил чемпиона мира из Албании.

Присутствие Садулаева – лидера и капитана команды – это всегда дополнительный стимул и возможность справиться со своими слабостями и ажиотажем, особенно когда спортсмен дебютирует, как в случае с нашими ребятами.

Нам ещё сегодня надо доделать своё благородное дело. Пожелаем ребятам успеха. Конечно, победителей и призёров вчера поздравили, но главного тренера и тренера‑специалиста ещё никто не поздравлял. У них сегодня ещё рабочий день», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android