Мамиашвили: присутствие Садулаева на ЧЕ — дополнительный стимул для молодых борцов

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал победу Абдулрашида Садулаева на чемпионате Европы — 2026 в Тиране.

«Для любого спортсмена чемпионат Европы – это серьёзнейший этап. Он пятый раз выиграл чемпионат Европы. А это особый случай, потому что в команде есть совсем юные дебютанты, например, наш блестящий Башир Магомедов, дай бог ему здоровья. Он в прекрасном стиле победил чемпиона мира из Албании.

Присутствие Садулаева – лидера и капитана команды – это всегда дополнительный стимул и возможность справиться со своими слабостями и ажиотажем, особенно когда спортсмен дебютирует, как в случае с нашими ребятами.

Нам ещё сегодня надо доделать своё благородное дело. Пожелаем ребятам успеха. Конечно, победителей и призёров вчера поздравили, но главного тренера и тренера‑специалиста ещё никто не поздравлял. У них сегодня ещё рабочий день», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».