Дмитрий Неделин побил рекорд России в марафоне, который держался 19 лет

34-летний российский легкоатлет Дмитрий Неделин, специализирующийся на марафонских дистанциях, побил рекорд России в классическом марафоне (42,195 км).

Это произошло сегодня, 26 апреля. Неделин принял участие в ежегодном престижном международном марафоне в Дюссельдорфе (Германия). Россиянин преодолел дистанцию за 2:08.54 и стал чемпионом соревнований. Отметим, что до 35-го километра Дмитрий бежал в группе, однако сам сумел оторваться от атлетов и финишировать в одиночестве.

Предыдущий рекорд России у мужчин в марафоне принадлежал Алексею Соколову. В 2007 году он преодолел дистанцию в 42,195 км в Дублине за 2:09.07.