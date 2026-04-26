21-летний бельгийский велогонщик Браль погиб в ДТП во время тренировки

21-летний бельгийский велогонщик Милан Браль погиб в дорожно-транспортном происшествии во время тренировки, сообщает Nieuwsblad.

Инцидент произошёл в субботу, 25 апреля, около 13:15 по местному времени на одном из перекрёстков в городе Ронсе (Бельгия). Гонщик получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу в критическом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, в субботу вечером он скончался.

Прокуратура Восточной Фландрии назначила эксперта по дорожному движению для расследования обстоятельств аварии. Водитель автомобиля прошёл тесты на алкоголь и наркотики, все результаты оказались отрицательными.