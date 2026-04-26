«Это золото имеет особую цену». Садулаев опубликовал пост о победе на чемпионате Европы

Двукратный олимпийский чемпион российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев выложил пост после победы на чемпионате Европы – 2026. Садулаев стал чемпионом в весовой категории до 97 кг.

«Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. Спустя шесть лет мы снова на вершине чемпионата Европы. Шестое золото. Безмерная хвала Всевышнему. Победа куётся задолго до соревнований. Это сборы, ежедневный труд, дисциплина и жертвы. Всё ради того, чтобы реализовать свой потенциал и доказать — прежде всего самому себе. После почти двухлетнего отсутствия на международной арене это золото имеет особую цену. Спасибо моей команде — тем, кто проходит этот путь рядом. Спасибо всем, кто верил, ждал и поддерживал. Я это чувствую», — написал Садулаев на своей странице в соцсети.

