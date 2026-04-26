Кениец Саве первым в истории пробежал марафон менее чем за два часа

Кениец Саве первым в истории пробежал марафон менее чем за два часа
Кенийский марафонец Себастьян Саве стал первым в истории атлетом, который преодолел дистанцию марафона (42,195 км) быстрее чем за два часа. Саве преодолел дистанцию Лондонского марафона — 2026 за 1 час 59 минут и 30 секунд.

Вторым на финише стал эфиоп Йомиф Киджелча (01:59.41), замкнул тройку лидеров призёр Олимпийских игр – 2020, угандийский марафонец Джейкоб Киплимо с результатом 2:00.28.

Прежний мировой рекорд был установлен в октябре 2023 года, когда другой кенийский марафонец Келвин Киптум завершил дистанцию на Чикагском марафоне за 2 часа и 35 секунд.

Лёгкая атлетика. Лондонский марафон — 2026. Мужчины:

1. Себастьян Саве (Кения) – 1:59.30.
2. Йомиф Киджелча (Эфиопия) – 01:59.41.
3. Джейкоб Киплимо (Уганда) – 2:00.28.

Материалы по теме
Дмитрий Неделин побил рекорд России в марафоне, который держался 19 лет
