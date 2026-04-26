Эфиопка Ассефа установила новый мировой рекорд в марафоне в женских забегах

Призёр Олимпийских игр – 2024, чемпионка мира эфиопская бегунья Тигист Ассефа установила новый мировой рекорд в марафоне у женщин. Ассефа выиграла Лондонский марафон — 2026 с результатом 2 часа 15 минут и 41 секунда.

Второе и третье место заняли кенийские легкоатлетки Хелен Обири (2:15.53) и Джойселин Джепкосгей (2:15.55).

Отметим, что предыдущее достижение также принадлежало Ассефе (2:15.50) и было установлено на Лондонском марафоне – 2025.

Лёгкая атлетика. Лондонский марафон — 2026. Женщины:

1. Тигист Ассефа (Эфиопия) – 2:15.41.
2. Хелен Обири (Кения) – 2:15.53.
3. Джойселин Джепкосгей (Кения) – 2:15.55.

Материалы по теме
Кениец Саве первым в истории пробежал марафон менее чем за два часа
