Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Из любителя дорос до рекордсмена России». Неделин — о своём достижении в Дюссельдорфе

«Из любителя дорос до рекордсмена России». Неделин — о своём достижении в Дюссельдорфе
Комментарии

Российский легкоатлет Дмитрий Неделин, специализирующийся на марафонских дистанциях и побивший рекорд России в классическом марафоне (42,195 км) в Дюссельдорфе, прокомментировал своё достижение.

«Очень рад, что удалось наконец это сделать. Спасибо всем большое за поддержку, которую все мне оказывали на этом непростом пути. За четыре года из любителя дорос до рекордсмена России», — сказал Неделин в видео, опубликованном в телеграм-канале «Беговое сообщество».

Предыдущий рекорд России у мужчин в марафоне принадлежал Алексею Соколову. В 2007 году он преодолел дистанцию в 42,195 км в Дублине за 2:09.07.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android