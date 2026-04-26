«Из любителя дорос до рекордсмена России». Неделин — о своём достижении в Дюссельдорфе

Российский легкоатлет Дмитрий Неделин, специализирующийся на марафонских дистанциях и побивший рекорд России в классическом марафоне (42,195 км) в Дюссельдорфе, прокомментировал своё достижение.

«Очень рад, что удалось наконец это сделать. Спасибо всем большое за поддержку, которую все мне оказывали на этом непростом пути. За четыре года из любителя дорос до рекордсмена России», — сказал Неделин в видео, опубликованном в телеграм-канале «Беговое сообщество».

Предыдущий рекорд России у мужчин в марафоне принадлежал Алексею Соколову. В 2007 году он преодолел дистанцию в 42,195 км в Дублине за 2:09.07.