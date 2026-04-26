Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянин Вагайцев выиграл серебро на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике

Комментарии

Россиянин Даниил Вагайцев выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходит в Батуми (Грузия). В весовой категории свыше 110 кг россиянин стал вторым в рывке (192 кг) и толчке (233 кг). По сумме упражнений спортсмен занял итоговое второе место с результатом 425 кг.

Ещё один российский атлет Тимур Наниев стал третьим (418, 191+227). Победил представитель Армении Вараздат Лалаян (451, 210+241).

Для 24-летнего Вагайцева награда на ЧЕ в Батуми стала первой на международных соревнованиях.

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике проходил в Батуми (Грузия) с 19 по 26 апреля. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android