Россиянин Вагайцев выиграл серебро на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике

Россиянин Даниил Вагайцев выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходит в Батуми (Грузия). В весовой категории свыше 110 кг россиянин стал вторым в рывке (192 кг) и толчке (233 кг). По сумме упражнений спортсмен занял итоговое второе место с результатом 425 кг.

Ещё один российский атлет Тимур Наниев стал третьим (418, 191+227). Победил представитель Армении Вараздат Лалаян (451, 210+241).

Для 24-летнего Вагайцева награда на ЧЕ в Батуми стала первой на международных соревнованиях.

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике проходил в Батуми (Грузия) с 19 по 26 апреля. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.