Российский борец Заур Угуев выиграл золото на чемпионате Европы в Албании

Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский борец вольного стиля Заур Угуев выиграл золото на чемпионате Европы, который проходит в Тиране (Албания). В финале в весе до 61 кг Угуев победил Зелимхана Абакарова, выступавшего под флагом Албании. Схватка завершилась со счетом 4:0.

В полуфинале соревнований россиянин одержал победу над борцом из Армении Арсеном Арутюняном.

Для Угуева золото на чемпионате Европы в Тиране стало вторым в карьере. Ранее он победил на турнире в Братиславе в 2025 году.

Чемпионат Европы завершится 26 апреля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под флагом Объединённого мира борьбы.

Русский танк катком прошёлся по соперникам! Садулаев вернулся на ЧЕ спустя шесть лет
