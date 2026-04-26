Россиянин Бижоев выиграл бронзу на чемпионате Европы по борьбе в Албании

Сегодня, 26 апреля, российский борец вольного стиля Тимур Бижоев выиграл бронзу на чемпионате Европы, который проходит в Тиране (Албания). В весовой категории до 74 кг в борьбе за третье место он победил представителя Венгрии Мурада Курамагомедова.

Ранее сегодня олимпийский чемпион 2020 года Заур Угуев завоевал золото на чемпионате Европы в весе до 61 кг.

Тимур Бижоев – бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года и победитель Кубка мира 2019 года.

Чемпионат Европы завершится 26 апреля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под флагом Объединённого мира борьбы.